Ares Safety Macerata debutta in casa contro Thunders Castellana con nuovi rinforzi

L’Ares Safety Macerata debutta in casa alle 17 di oggi nell’A1 di softball ricevendo la visita della Thunders Castellana. Le maceratesi vogliono riscattare la doppia sconfitta a Pianoro contro la Mia Office. Anche le avversarie di oggi sono reduci da un doppio passo falso a Bollate.

Oggi la squadra maceratese potrà contare su due nuovi importanti innesti: l’italiana Flavia Carletti (terza base, vicecampione d’Italia 2024 con Saronno e titolo europeo con la Nazionale Under 23) e l’americana Elizabeth Avery (foto, lanciatrice e utility, ottima in battuta) che fino a pochi giorni fa ha giocato nel campionato australiano e prima nella Boston University. Questi rinforzi rappresentano una buona notizia per l’head coach Rafael Garcia, secondo allenatore della Nazionale cubana, che potrà contare su un roster più competitivo, in attesa della professionista giapponese Wakako Chikamoto, attesa la prossima settimana.

"A Macerata – ha detto il tecnico – mi trovo molto bene, è la prima volta che sono qui in Italia. L’accoglienza è stata buona, mi sto ambientando e lavoro bene con la squadra. Ho molti amici che lavorano in Italia, ho voluto fare un’esperienza qui con il permesso della Selezione cubana. Mi ero ripromesso come obiettivo di provare a venire in Italia". Il tecnico era stato contattato dal presidente Carlo Migliorelli. "Mi ha spiegato quali sono gli obiettivi, le speranze della società. Sapendo che ci sono ragazze che ancora dovevano arrivare, perché erano straniere o indisponibili al momento, mi sono comunque imposto di lavorare molto duramente con la squadra per raggiungere quegli obiettivi".

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Macerata Softball (inizio ore 17, seconda partita 40 minuti dopo la fine della prima).