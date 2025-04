Amatori Modena: Sfida Cruciale per i Playoff Promozione contro Scandiano

Un finale di stagione incredibile, quello che si prepara a vivere l’Amatori Modena (foto), a cavallo di Pasqua: a due giornate dalla fine della prima fase, ci sono sette squadre raggruppate in quattro punti, e tra esse ci sarà la quarta ammessa ai playoff promozione, e chi accompagnerà in serie B la Pico Mirandola.

Tra esse ovviamente anche la squadra modenese, che questa sera alle 18 al PalaRoller riceve Scandiano, praticamente certo dei playoff, e poi chiuderà il 26 a Thiene, pista notoriamente indigesta.

La ’cura Crudeli’ sembra dare i frutti, ed i gialloblù sono reduci da due successi consecutivi, con gare ben giocate sia tecnicamente che psicologicamente, ma l’estremo equilibrio non permette a Moncalieri e soci alcun rallentamento, e solo vincendole entrambe, si potrebbe essere sicuri della salvezza.

Intanto la Pico ha anticipato a giovedì sera la trasferta a Correggio, dove ha perso ’solo’ 2-6, giocando una partita decorosa: in serie B siano alla terz’ultima giornata, con l’Amatori di scena contro la Scandianese, e la Pico domani sulla pista della capolista Correggio.

Nell’Inline doppio difficile impegno laziale per le squadre della Scomed Bomporto: i ragazzi sono impegnati a Roma, ospiti del Mammuth, per puntare a conservare il secondo posto che vale la Final Four, mentre le ragazze affrontano la difficilissima trasferta sulla pista dell’imbattuta capolista Snipers Civitavecchia.

