Baseball, dopo il 2-1 su San Marino la sfida con Macerata. UnipolSai, la volata per restare ai vertici

Forse il finale di stagione è stato scritto da un provetto giallista. A un turno dal termine della regular season, UnipolSai Bologna, Parma e San Marino hanno lo stesso record: 18 vittorie e 9 sconfitte. Di più: si dovesse arrivare a una situazione di parità, tra le varie squadre, in diverse occasioni si dovrebbe ricorrere a quello che si chiama Tqb, team quality balance. L’UnipolSai è 3-3 (3 vittorie e altrettante sconfitte) sia con San Marino sia con Parma. San Marino, invece, è 3-0 su Parma, ma nel prossimo weekend ci sarà il confronto tra Titani e Ducali. Per la Fortitudo, invece, ci sarà Macerata al Gianni Falchi. E mai come in questa occasione, la squadra di Daniele Frignani sarà padrona del proprio destino. Con tre successi, la Fortitudo sarà quantomeno seconda. Sapendo però che, l’equilibrio tra San Marino e Parma è sovrano, ed è difficile (ma non impossibile) pensare che una delle due possa vincere 3-0 il prossimo confronto.

La Fortitudo, nel frattempo, vince il confronto con San Marino (2-1), cadendo solo nell’ultimo match contro i titani. Nella prova degli italiani, dopo il successo firmato da Perez ed Herrera, Crepaldi e Bassani si impongono all’ottavo inning, 6-4. Poi Marc Civit non fa il miracolo e San Marino porta a casa almeno un successo. La Fortitudo, però, fa quello che doveva fare e che aveva chiesto Frignani. L’UnipolSai ha risposto colpo su colpo alla potenza in battuta di San Marino. Solida in difesa, l’Aquila non ha mai tremato. E adesso, magari, spera in qualche nuova magia da parte del general manager Christian Mura. Il dirigente ha sempre un piano A, un piano B e un piano C per far fronte a quello che propone il campionato. Possibile che possa esserci qualche sorpresa di mercato, anche se Raul Rivero, nei playoff, indosserà la maglia di San Marino. L’UnipolSai, però, pur avendo un budget inferiore a Parma (che non a caso nelle ultime stagioni ha sfilato i pitcher Bocchi e Scotti e pure Astorri) e San Marino (stesso discorso per Ferrini e Rivero) vuole provarci fino alla fine. Per riconquistare, magari, quel titolo che l’anno scorso arrivò tanto a sorpresa quando con pieno merito.

Le altre gare: Bsc Grosseto-Parma 0-10, 1-7, 2-3; Macerata-Bbc Grosseto 7-3, 12-7, 2-1.

La classifica: UnipolSai Fortitudo Bologna, San Marino e Parma 667 (18-9); Macerata 518 (14-13); Bsc Grosseto 259 (7-20); Bbc Grosseto 222 (6-21).