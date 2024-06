Baseball e Softball. La Fiorentina inizia l’A2 con il piede giusto

Buon avvio di stagione della Lupi Auto Fiorentina Baseball che, dopo tre anni di B, partecipa al campionato nazionale di serie A. Ad oggi sono state disputate 12 partite e ne ha vinte otto; in classifica è seconda alle spalle dei laziali del Nettuno 1945 a punteggio pieno. Nella squadra fiorentina fra le cui fila, col ruolo di general manager, ritroviamo lo storico ex Marco Duimovich, sono stato inseriti anche molti giovani del vivaio; fra questi Francesco Cialli, 19 anni, che sta offrendo ottime prove sia in difesa che in attacco. Pitching coach della squadra Antonio Figueroa, coach Federico Pucci e Simone Burci.

In salute anche la formazione del softball che partecipa al campionato di B: su 10 partite le ha vinte tutte e sembra avere le carte in regola per puntare alla promozione.

La società, fra l’altro, ha ottenuto di recente l’assegnazione tramite bando pubblico dell’impianto di via del Mezzetta sul quale, oltre alle squadre del softball (under 15, under 18 e under 13, quest’ultima in collaborazione con Firenze softball) giocano anche gli under 12 del baseball. Questo lo staff tecnico: head coach Alessandro Fois coadiuvato da Niccolò Brusini, Margherita Ceccanti, Simona Grateni, Claudio Marinelli e Marta Bartolozzi; il settore giovanile, invece, lo sovrintende Marina Centrone, la ex giocatrice e allenatrice più titolata di tutte, che ha partecipato ai Giochi olimpici di Atene 2004 e dal 2005 al 2016 è stata anche ct della Nazionale.