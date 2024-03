Baseball. Estra Siena Bsc Trionfo nel triangolare a S. Casciano

Prima, positiva uscita stagionale per l’Estra Siena Bsc, che domenica ha disputato, a San Casciano Val di Pesa, un triangolare con Padule Sestese e Nuove Pantere Lucca. Nella prima partita, la formazione del manager Alvarado Perez si è imposta 8-2 sul Padule Sestese. Per l’Estra hanno lanciato Joel Selmo e il mancino Paul Kendrick Castillejos. I bianconeri hanno poi affrontato le Nuove Pantere Lucca. Sul monte, per la formazione bianconera, ha iniziato Alejandro Fernandez Matos, rilevato, poi, da Juan Almanzar: 6-3 il risultato finale per la squadra senese, galvanizzata. Contro Lucca e Padule in formazione, come ricevitore, in prova, l’ex Monteriggioni, Lancers Lastra a Signa e Boars Grosseto Yeison Rosario, classe 1995, con un passato in serie A (2021, con Lastra a Signa) e B (con i Boars Grosseto). Su di lui si stanno muovendo diverse altre squadre. Domenica i bianconeri saranno in un nuovo triangolare, a Grosseto, contro i Boars padroni di casa e il Montefiascone. Intanto è tornato in bianconero Miguel Antonio Bonilla Castro.