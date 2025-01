Baseball formato famiglia. Brilla la dinastia Monda

Una dinastia, i Monda e uno sport, il baseball. Una passione che si declina in diverse società del batti e corri della città metropolitana, dagli Athletics agli Yankees di San Giovanni in Persiceto, da Sasso Marconi alla Virtus Ozzano per chiudere con il Longbridge.

In principio Mario Monda, 56 anni, originario di San Giovanni in Persiceto. Mancino, esterno e all’occorrenza prima base, Mario ha giocato fino al 2013, dividendosi tra Yankees, Modena, Sasso Marconi e Athletics. Attualmente è il manager degli Yankees San Giovanni in Persiceto, in serie C. Lavora nelle Forze dell’Ordine.

Il figlio Mirco, 34 anni, è destro. Esterno, ricevitore e, all’occorrenza interno. Ha giocato negli Yankees e per due stagioni, nel 2010 e 2011 è stato compagno di squadra del papà. Operaio metalmeccanico, dal 2020 – per lui anche una parentesi nella Virtus Ozzano – è tornato negli Athletics. Dove giocava e si occupa del settore informazione del club. Abbiamo detto giocava, perché ha scelto la strada del ritiro. Ma il diamante resta la sua vita: dovrebbe mettere la sua esperienza al servizio degli Athletics vestendo, come già ha fatto anche papà, il ruolo di tecnico.

Il più giovane della famiglia è Manuel, 20 anni, l’unico nato a Bologna (papà e fratello sono nati a San Giovanni). Prima base, ricevitore e, all’occorrenza utility, ha una peculiarità: lancia come destro, batte come mancino. Detto che nella vita di tutti i giorni lavora come idraulico, è un punto di forza degli Athletics.

Ma la dinastica dei Monda non si limita a papà e ai due figli. Nonno Roberto, ha giocato negli Yankees. E, oltre a Mario, ha avuto anche un altro figlio, Maurizio, che ha giocato con Yankees, Alfa Modena, Marina di Ravenna e Sasso Marconi.

Anche Maurizio ha un figlio: poteva forse cambiare quella che è una vera e proprio tradizione di famiglia? Impossibile. E infatti Thomas, classe 2006, cugino di Mirco e Manuel, è un ricevitore (anche in questo caso un ruolo che è una sorta di marchio di fabbrica. E di famiglia) che ha iniziato a San Giovanni in Persiceto negli Yankees. E attualmente si trova nel Longbridge 2000, la società nella quale la Fortitudo manda e cresce i giovani prospetti che un giorno daranno una mano in serie A, nel campionato cadetto.

a. gal.