Baseball giovanile. I Falcons volano alle Final Four under15 e under18

Il risultato è straordinario e porta ancora una volta i Torre Pedrera Falcons tra le migliori società nel panorama giovanile italiano. Nel weekend si sono svolti i concentramenti di qualificazione alle diverse Final four di categoria e i Falcons si sono guadagnati l’accesso alla finale a quattro in Under 15 e in Under 18. Anche in Under 12 i falchetti erano presenti tra le papabili, ma nel concentramento di Grosseto hanno perso in semifinale con Verona (2-7), poi ko proprio con i maremmani. I concentramenti Under 15 e Under 18 si giocavano a Rimini, il primo allo stadio di Rivabella e il secondo allo stadio dei Pirati di via Monaco. A Rivabella, nella casa di Torre Pedrera, i Falcons hanno battuto 8-0 i Dragons San Giorgio di Nogaro in semifinale e 14-1 Milano in finale, staccando così il pass per la Final four. In Under 18 super derby in finale, dopo che nelle partite precedenti i Falcons avevano battuto 5-3 Crazy Sambonifacese e New Rimini aveva avuto la meglio per 7-1 sui Boves Cuneo. Nella stracittadina, ecco il successo di Torre Pedrera per 14-3 con naturale esultanza per il traguardo raggiunto che porta la squadra tra le migliori d’Italia. Le Final four si giocheranno nel prossimo weekend a Parma. In Under 15 le avversarie dei Falcons saranno Fortitudo Bologna, Cervignano e Vercelli. In Under 18 Rovigo, Nettuno e Fortitudo.