Baseball Godo sconfitto 0-4 dagli Athletics Bologna in gara1 del campionato

Godo

0

Athletics

4

GODO: Orselli ss (0/4), Tanesini cf (0/4), Bonilla Garcia 3b (0/2), G. Meriggi rf (0/4), Bucchi 2b (0/3), Piumatti 1b (0/3), D. Meriggi lf (0/2), M. Casadio c (0/3), Orlandi dh (0/3).

ATHLETICS BOLOGNA: Del Priore 2b (1/4), Monda 1b (0/4), Errico 3b (1/4), A. Montanari cf (0/3), Guanipa De Freitas rf (3/4), Vignali dh (0/3) (Casanova 0/1)), Accorsi ss (1/3), Pancellini c (1/4), Cocchi lf (0/3).

Successione: Godo 000 000 000 = 0 bv 0 e 3; Athletics 000 400 000 = 4 bv 7 e 1. Lanciatori: Galeotti (L) rl 5.0 bvc 6 bb 2 so 3 pgl 0.00; Pouye rl 3.0 bvc 1 bb 0 so 5 pgl 0.00; Geminiani rl 1.0 bvc 0 bb 2 so 0 pgl 0.00. Nepoti (W) rl 6.0 bvc 0 bb 2 so 7 pgl 0.00; Errico (S) rl 3.0 bvc 0 bb 0 so 3 pgl 0.00.

Tutto da dimenticare l’esordio in campionato del Baseball Godo che cade 0-4 in casa in gara1, quella dei lanciatori di formazione italiana. Una sfida nella quale i ravennati raccolgono 0 valide contro Nepoti – poi lanciatore vincente – autore anche di 7 strike out ed Errico. Decisivo è il quarto inning che inizia col singolo di Mirko Errico, seguito però dall’eliminazione al volo di Montanari. Guanipa piazza una delle sue tre valide e porta il compagno in seconda base, poi un errore su Vignali riempie le basi. In battuta va accorsi con Errico eliminato a casa base e nuovamente tutti gli angoli pieni: dopo uno strike e due ball Mattia Pancellini piazza l’home run da quattro punti che decide la gara.

u.b.