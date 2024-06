Baseball. L’Estra Siena nuovamente impegnata nell’intergirone. Oggi alle 15 la sfida casalinga contro i Boars Grosseto

Prosegue l’intergirone dell’Estra Siena, pronta a sfidare, oggi alle 15 in casa, i Boars Grosseto, formazione seconda nel girone K. I ‘cinghiali maremmani’, nelle ultime quattro partite, dopo il ko di Lucca (il secondo, dopo quello contro l’imbattuto Livorno), hanno inanellato un poker di vittorie, compreso il derby con i Phoenix. Esattamente come la formazione bianconera, che nelle ultime quattro gare ha sconfitto Monteriggioni, Cosmos, Nuove Pantere Lucca e Massa. Boars ed Estra si sono già affrontati due volte in pre season, con un bilancio di una vittoria (10-6) nella prima uscita in terra maremmana e una sconfitta per 9-5 nel Torneo Città di Grosseto, quando al roster senese mancavano alcuni giocatori, su tutti l’interbase Miguel Bonilla (foto a destra). Quella dei Boars è una squadra giovanissima, ma formata dai prospetti, tutti nati dal 2004 al 2008, del Bsc Grosseto, militante in serie A. Una squadra da non sottovalutare. C’è da sottolineare come le ultime partite abbiano evidenziato la crescita del bianconero Alejandro Fernandez Matos, protagonista sul monte di lancio e nel box di battuta. In caso di vittoria, l’Estra avrebbe l’opportunità di allungare in classifica (al momento è avanti di due vittorie sul Padule Sestese e a +3 sulla Franchigia Firenze): la formazione fiorentina sarà impegnata a Lucca contro le Nuove Pantere, la seconda della classe busserà alla porta dei Phoenix. Intanto una gran bella notizia, è arrivata dall’infermeria: il capitano bianconero Dario Osti (foto a sinistra), dopo l’operazione al legamento crociato di metà aprile, ha ripreso, lentamente, a lavorare in campo con i compagni, soprattutto sul fondamentale del tiro. A metà luglio il giovane lanciatore sarà sottoposto a una nuova visita di controllo a Roma, per decidere quando potrà tornare all’attività agonistica. La speranza è che recuperi per i play off di settembre. Alle 10,30, invece, l’Under 12 dell’Estra sarà impegnata a Firenze Sud contro la Fiorentin.