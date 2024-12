I campioni del futuro. Il Pisascherma continua a brillare. Margherita Vanni protagonista

Il Pisascherma brilla ancora una volta sul palcoscenico nazionale, grazie alla ottima prestazione dei giovani atleti Under 14 nella prima prova di spada a Ravenna. Protagonista assoluta è stata Margherita Vanni, che si è aggiudicata il primo posto nella categoria ragazze, concludendo un anno impeccabile. Margherita Vanni, infatti, chiude il 2024 senza mai abbandonare il gradino più alto del podio nelle prove nazionali, sia di fioretto che di spada. Un risultato che sottolinea il suo talento cristallino e la dedizione costante, rendendola una promessa sempre più concreta nonostante la sua giovane età.

Il successo però non è stato solo individuale: tutto il gruppo Under 14 del Pisascherma ha dimostrato grinta e qualità tecniche, raccogliendo ottimi risultati in una competizione di altissimo livello. Eugenio Arcipreti ad esempio si è distinto con una splendida prova, conquistando l’ottava posizione dopo aver superato diversi assalti decisi all’ultima stoccata. La sua performance, caratterizzata da determinazione e precisione, lascia ben sperare per il futuro.

Ottimi anche i risultati di Damiano Fiocchini e Olivia Ciabatti, che hanno raggiunto i sedicesimi rispettivamente nelle categorie maschietti e bambine, così come Laura Bresci nella categoria giovanissime. I loro piazzamenti testimoniano una crescita costante e un impegno che inizia a dare i suoi frutti. Ludovica Spallanzani e Asia Riparbelli, fermatesi ad un passo dagli ottavi nelle categorie giovanissime e ragazze, hanno comunque offerto prove solide e convincenti, dimostrando di avere tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli.

Un plauso va anche a Giulio Gialloreto, Giulio Porcelli, Margherita Pescitelli e Gabriele Tardelli, che nonostante l’eliminazione nei turni precedenti hanno mostrato miglioramenti significativi in una gara caratterizzata da una partecipazione numerosa e di grande qualità.

Qualche giorno fa Margherita Vanni, insieme a Eugenio Arcipreti, Sergio Barsotti, Lorenzo Calabrò, Jacopo Del Torto, Mattia Conticini, Ines Nencini, Matteo Iacomoni, Irene Bertini, Mattia Galvagno e Matteo Betti infine, sono stati premiati dal Comune di Pisa per essersi distinti nei risultati nazionali, per mano dell’assessore allo sport Frida Scarpa, accompagnati dal maestro Simone Vanni.