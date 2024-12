Ginnastica. Due ori per Marchi

Arriva a fine anno ed è l’apoteosi della stagione del settore giovanile della Palestra Ginnastica Ferrara: Luca Marchi conquista un doppio oro alla settima edizione dei Comegym-Mediterranean Artistic Gymnastics Championships, competizione di ginnastica organizzata con cadenza annuale, riservata ad atleti junior di paesi che si affiancano sul mediterraneo e per questo definiti come giochi del mediterraneo giovanili.

La manifestazione si è svolta a Tunisi dal 9 al 19 dicembre, con la ginnastica artistica protagonista dal 16, giornata dove arriva la prima medaglia d’oro per Luca: è quella nel concorso generale a squadre All Around della categoria Pre Junior, dove la squadra azzurra domina con Mattia Beretta e Oscar Carlo Giacomuzzo della Pro Patria Bustese, Leonardo Pulito della Victoria Torino e il nostro Marchi, che salgono sul gradino più alto del podio seguiti da Kuwait e Algeria.

La prima rotazione su tutti gli attrezzi è utile anche per qualificare i ginnasti alle finali di specialità e Luca Marchi entra come primo agli anelli. Il rischio, nella seguente giornata di gara, è uno solo: essere tradito dall’emozione, ma il ferrarese non stecca e si ripete conquistando il suo oro individuale con 11.966, davanti al compagno di nazionale Leonardo Pulito con 11.600 e all’algerino Rayane Amoura con 11.100.

Grande gioia sia sulle tribune tunisine, con la famiglia di Luca e gli allenatori Claudio Pasquali ed Emanuele Menegozzo, anch’essi impegnati in trasferta, questa volta come primi tifosi, che tra le mura del Palagym “Orlando Polmonari”, con il presidente Mantero primo a congratularsi, esprimendo ancora una volta la soddisfazione per l’operato di tutto lo staff che sta realizzando un vivaio di altissima qualità in tutte le sezioni.