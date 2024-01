Baseball. Neppure quest’anno ci sarà il derby di Serie A

Niente derby, almeno per la prima parte di stagione. Le due formazioni reggiane, anche nel prossimo campionato di Serie A che scatterà in primavera, sono state inserite in raggruppamenti differenti: la Platform-Tmc Poviglio farà parte del girone B insieme a Collecchio, Modena e Verona, mentre a completare il quadro saranno Settimo Torinese e la matricola Milano 1946, mentre la Palfinger Reggio Emilia giocherà nel girone E, insieme a Oltretorrente Parma, Senago, Codogno, Grizzlies Torino e la neopromossa Catalana Alghero.

La formula. Le 30 partecipanti alla massima serie sono state quindi divise in 5 gironi da 6 formazioni. La regular season si giocherà su 2 gare settimanali da 9 riprese con la formula di andata e ritorno: le prime classificate dei gironi , C, D, E disputeranno un primo turno preliminare per l’accesso ai playoff scudetto nel quale saranno accoppiate tra loro a due a due. Le due vincenti saranno qualificate per i playoff. Le due perdenti, invece, sfideranno in un secondo turno preliminare la 5ª e la 6ª classificata del girone A e le vincenti di questa ulteriore sfida accederanno ugualmente agli spareggi scudetto. A questi ultimi saranno anche qualificate direttamente le prime 4 classificate del girone A. Le squadre nei gironi B, C, D, E classificatesi dal secondo al sesto posto al termine della prima fase invece, accederanno alla Poule Salvezza, dove cercheranno di conquistare la permanenza in categoria.