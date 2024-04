Baseball: ore 20 l’esordio al Gianni Falchi. L’UnipolSai di Leon affronta il Big Mat Grosseto La Fortitudo Bologna si prepara per la prima gara della stagione contro il Big Mat Grosseto, con alcuni giocatori cubani nella squadra avversaria. Cambiamenti importanti nel roster e debutto senza la leggenda Raul Rivero. Altre partite in programma e debutto casalingo per gli Athletics contro il Nettuno 1945.