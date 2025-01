Baseball. San Marino riparte dalla sfida con Bologna

La Serie A di baseball comincia a dar segnali e il primo è la composizione dei gironi e del calendario. I vicecampioni d’Italia del San Marino Baseball sono stati inseriti nel girone delle big, quello a otto squadre con i campioni del Parma, la Fortitudo, le due grossetane (Bbc e Bsc), Nettuno, Reggio e Macerata. New Rimini e Torre Pedrera Falcons, invece, sono insieme nel gruppo E con Godo, Fiorentina, Athletics Bologna e Modena. Si comincia nel weekend dell’11, 12 e 13 aprile, con le date e gli orari che, al momento, sono ancora passibili di variazioni. La certezza è che San Marino comincerà con la doppia sfida alla Fortitudo Bologna, presumibilmente la prima gara in casa l’11 e la seconda fuori il 12. Poi Bsc Grosseto tra il 18 e il 19, con la rivincita con Parma che invece è in programma tra il 25 e il 26. Il girone E delle riminesi, a sei, comincerà il 26 aprile con New Rimini a sfidare in casa la Fiorentina e i Torre Pedrera Falcons in trasferta a Godo. Il derby è in programma all’ultima giornata di andata, la quinta, con i Falcons a ospitare New Rimini nella giornata del 31 maggio. La novità più importante è quella che riguarda tutto il campionato, anche quello del girone A delle big, vale a dire il ritorno alle gare da nove inning.