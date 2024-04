Baseball serie A. New Rimini, è ufficiale l’arrivo di Luca Pulzetti: "Emozionante giocare nella squadra della mia città»

A dieci giorni dal via New Rimini ufficializza Luca Pulzetti, innesto di qualità reduce da una carriera con scudetti e vittorie passata a San Marino. Per lui, che compirà 30 anni il prossimo 15 aprile, grande familiarità nei ruoli di interbase e terza base. "Con San Marino – dice Pulzetti – è terminata una lunga e bellissima storia sportiva e di amicizia, ora ne comincia un’altra con New Rimini e sono molto motivato. Conosco bene il general manager Mario Chiarini, mi ha allenato ed è stato mio compagno di squadra a San Marino, ci siamo parlati spesso in questo periodo e ho sentito il desiderio forte di New Rimini di avermi come un loro giocatore. Certo, è una dimensione diversa, siamo neopromossi e miriamo alla salvezza e mi impegno a portare il mio contributo. Sono nato a Rimini e per la prima volta giocherò nella squadra della mia città". Da registrare anche i ritorni di Marco Baccelli, dopo l’annata agli Athletics, e del lanciatore Gianluca Tognacci, un anno fa sul Titano. In arrivo dai Torre Pedrera Falcons, ecco Elia Sartini. Come ricevitore, dal Rimini ’86 è arrivato Mattia Giardini. Nel roster anche Alejandro Chacon, venezuelano di 23 anni con esperienza a Reggio Emilia e Foggia, oltre all’esterno cubano Jesus Baro.