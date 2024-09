Baseball serie A. Per il Godo è il giorno del giudizio. Vincere significa la salvezza

Il tempo dei giochi è definitivamente tramontato. Oggi si fa l’Italia o si muore. In senso metaforico, naturalmente: Godo e Campidonico Grizzlies Torino si sfidano (sul neutro del Castelli di Reggio Emilia , ore 15 e 20) in una doppia gara che vale la salvezza. Chi vince festeggia, chi perde lascia la serie A di baseball: l’avversario non è di quelli da far tremare i polsi, visto che Torino ha vinto appena 9 partite sulle 36 disputate, arrivando ultimo nella stagione regolare e ultimo nel suo girone della Poule Retrocessione. Tuttavia, è una squadra che quando vince, mette a segno moltissime valide e dunque assolutamente pericolosa nella giornata buona e in due gare può davvero accadere di tutto: per tre volte ha vinto arrivato a quota 11 punti e in un’occasione addirittura a 15. È pur vero che ogni gara fa storia a sé ma Torino ha battitori temibili come il lead off Sandrone, Salas Rivas e Meloni.

Ma è una squadra che concede davvero molto e commette anche qualche errore di troppo in fase difensiva. Godo per salvarsi non deve fare cose straordinarie ma migliorare nel box battuta, nel quale è stato decisamente poco produttivo nelle ultime gare. E un minimo di assistenza difensiva ai due partenti, Galeotti e Abel Campos, ottimi per la loro parte ma bisognosi di un piccolo aiuto per portare a casa vittoriosamente questa impresa. Va ricordato che in caso di parità, si giocherà un’ulteriore gara di spareggio.

u.b.