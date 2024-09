Baseball serie A - Poule retrocessione. Per Godo è il giorno della verità. Contro Bologna serve una vittoria

Oggi è il gran giorno da dentro o fuori. In mattinata (ore 10,30) e poi nel pomeriggio (ore 15) il Baseball Godo si gioca la permanenza diretta in serie A nel doppio scontro decisivo di Bologna contro gli Athletics. I conti sono semplici: Godo deve per forza vincere una gara per impedire ai felsinei di superarlo. Infatti, i ravennati hanno ottenuto 3 vittorie e gli emiliani 2. Col doppio successo gli Athletics salterebbero il Baseball Godo, lasciandolo ultimo e, quindi, condannato alla pesante coda dei playout assieme alle ultime degli altri due gironi della Poule Retrocessione. Ma in quel caso solo una su tre si salverebbe: una situazione da evitare a tutti i costi.

Ovviamente la situazione ideale per Godo, sarebbe quella di imporsi già in gara1, quella riservata ai lanciatori di formazione italiana nella quale il partente sarà nuovamente Galeotti. Nel caso, comunque, il fenomenale partente nella gara per i pitcher stranieri, Abel Campos, sarà pronto a fare il suo, come nelle ultime gare. Partenti per i bolognesi saranno Nepoti e Alfonso Martinez Raider. Programma Poule Retrocessione (7º e ultimo weekend) girone G: Athletics-Godo (ore 10,30 e ore 15). Ieri: Ronchi-Rovigo e Padova-New Rimini. Riposa:Verona. Classifica: Padova 8-2 (.800); Rovigo 5-3 (.625); Ronchi 6-4 (.600); Verona 6-6 e New Rimini 4-4 (.500); Godo 3-7 (.300); Athletics 2-8 (.200).

u.b.