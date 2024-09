Baseball serie A: poule salvezza. Pirati all’arrembaggio a Godo. Vittoria che alimenta le speranze

godo

0

new rimini

7

NEW RIMINI: Pini (Perazzini 0/1, Montanari) ec (0/2), Baro 1b (0/4), Pulzetti 3b (0/3), Baccelli (Giardini) r (0/1), Chacon ed (1/5), Bonemei dh (2/4), Gabrielli es (3/5), Cortesi ss (1/5), Cifalinò 2b (2/3).

GODO: Casadio es/1b (0/3), Piumatti 3b (0/4), Tanesini ec (0/4), Meriggi ed (1/4), Sabbatani (Casadio 0/3) r (0/1), Evangelista dh (2/4), Bucchi 2b (1/3), Monari (Meriggi es 0/1) 1b (0/2), Orselli ss (2/4).

NEW RIMINI: 011 300 200 = 7 bv 9 e 1 GODO: 000 000 000 = 0 bv 6 e 1

LANCIATORI: Aiello (W) rl 6, bvc 4, bb 5, so 3, pgl 0; Baldassarri (S) rl 3, bvc 2, bb 1, so 4, pgl 0; Focchi (L) rl 3, bvc 4, bb 6, so 2, pgl 3; Freddi (r) rl 5, bvc 5, bb 5, so 6, pgl 3; Geminiani (f) rl 1, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0.

NOTE: doppio di Gabrielli.

Gran colpo in trasferta per New Rimini, che vince a Godo e stacca momentaneamente i diretti avversari nella corsa salvezza. Nel 7-0 dei Pirati, tanto merito ai due lanciatori Aiello e Baldassarri, che non hanno concesso punti agli avversari, e a una parte bassa del line-up che ha colpito 8 delle 9 valide totali. L’1-0 al 2° entra con un lancio pazzo a basi piene, il 2-0 al 3° col doppio di Gabrielli dopo una base ball e un errore della difesa. New Rimini mette al sicuro il risultato coi tre punti al 4° (tre basi ball e due singoli) non rischiando più nulla nel resto della partita.