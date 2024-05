Baseball serie A. San Marino torna in campo. Al via il ‘trittico’ con Bologna

Trittico di altissimo livello per il San Marino Baseball, che a partire da oggi ritrova la Fortitudo Bologna. In sintesi, l’avversaria principale per lo scudetto negli ultimi anni. Stasera si comincia a Serravalle, domani gara2 al Gianni Falchi di Bologna e sabato gara3 di nuovo sul Titano. Tutte le partite cominceranno alle 20. San Marino, che è in testa alla classifica del girone A assieme a Bologna e Parma, vuole provare a scattare in avanti. Stasera i felsinei proporranno come partente Jefrem Leon, mentre c’è più di qualche dubbio su chi inizierà come lanciatore per i padroni di casa. Quevedo sta recuperando, ma è probabile che la gara sarà iniziata ancora da Pedrol. Domani Pomponi contro Crepaldi, mentre sabato De Leon sfiderà Lopez. A dirigere San Marino, vista la squalifica per una giornata di Bindi, ci sarà Carlo Del Santo. "La prima volta da manager per me – ricorda proprio Del Santo – è stata in gara1 di una semifinale scudetto con Nettuno, con partita vinta 1-0 al 12°. Sono bench coach da tre anni. Sono sereno, conosco i giocatori. Saranno tre partite importanti per la squadra, da affrontare con la giusta serenità e tranquillità. La nostra è una formazione con buoni battitori che col tempo verrà fuori. Dobbiamo giocare il nostro baseball settimana dopo settimana. Ci sono tanti ragazzi nuovi ma il gruppo è solido. Faccio degli esempi: Alvarez, ad esempio, è una persona straordinaria che sta aiutando Pieternella nella sua crescita. Ma gli stessi Diaz, Lopez e tutti gli altri". Squadra in campo con Alvarez a ricevere, Ferrini in prima, Angulo in seconda, Lopez interbase e Diaz in terza. Esterni Di Fabio (o Pieternella), Tromp e Batista. Niente difesa ancora per Federico Celli, che deve recuperare completamente dal guaio muscolare. Per lui un impiego da battitore designato.