Baseball. Torre Pedrera supera Roma e festeggia la promozione in A

TORRE PEDRERA FALCONS

4

CALI ROMA

0

FALCONS: Greco ed (2/4), Beccari ss (1/3), Magnani 1b (2/4), S. Ioli es (3/4), Mazzone 3b (1/4), Albini r (0/4), Poggioli dh/l (2/3), Emanuelli 2b (0/3), Giovanelli ec (1/3).

ROMA: Agramonte ss (1/4), Yanez (Cassisi ed) ec (0/2), Guiotto r/ed/ec (2/4), Mateo (Hernandez r 0/2) ed (0/2), Marinelli (Aprea) dh (1/3), Ercolino (Atturi) 1b (0/2), Cappelli (Zanella 0/1) 3b (0/2), Mazzoni (Lombardi) es (0/3), Regini (Pappalardo 0/1), 2b (0/2).

Successione - Roma: 000 000 000 = 0 bv 4 e 1. Falcons: 000 111 10X = 4 bv 12 e 1

Lanciatori: Morese (L) rl 7.1, bvc 12, bb 1, so 4, pgl 4; Giordano (r) rl 0.2, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 0; Muccini (W) rl 7, bvc 3, bb 1, so 4, pgl 0; Poggioli (r) rl 1.2, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 0; Ravegnani (r) rl 0.0, bvc 1, bb 1, so 0, pgl 0; Pedrazzi (S) rl 0.1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0.

Note: doppi di Guiotto, Greco e Giovanelli.

Festa a Rivabella. I Torre Pedrera Falcons celebrano il ritorno in Serie A grazie al successo in gara3 sul Cali Roma, un 4-0 che si aggiunge alle due partite vinte con disinvoltura in terra laziale lo scorso fine settimana (13-2 e 6-3). In questa gara3, grande prova di Muccini, sul monte per 7 inning. Il punteggio si sblocca al 4°, con le valide di Magnani e Ioli a firmare l’1-0. Poi un punto per inning. Al 5° il 2-0 con singolo di Poggioli e doppio di Giovanelli, al 6° il 3-0 con la battuta in doppio gioco di Albini (ma c’era Ioli in seconda) e al 7° il 4-0 con doppio di Greco e singoli di Beccari e Magnani.