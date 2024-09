Baskérs Una nuova stagione tutta da scoprire

Tutto è pronto in casa Baskérs Forlimpopoli, per l’inizio di una stagione interessante ed attesa: dopo aver sfiorato la promozione in B Interregionale a giugno, perdendo la finale in gara3 contro il Basket 2000 Reggio Emilia, in questa nuova annata i ragazzi allenati da coach Alessandro Tumidei proveranno a migliorarsi in un nuovo campionato tutto da scoprire. La formazione artusiana, infatti, è stata inserita nel girone M del nuovo campionato di C Interregionale e si confronterà per la prima volta con il girone marchigiano, tra nobili decadute come la Sutor Montegranaro e la Stamura Ancona e realtà storiche delle minors come Urbania, Fossombrone e Porto Sant’Elpidio, senza tralasciare Guelfo Basket, gli Angels Santarcangelo e la Pallacanestro Titano di San Marino.

Per prepararsi all’esordio del 6 ottobre sul campo del Pisaurum Pesaro, da domani i Baskérs riprenderanno gli allenamenti sul parquet del PalaDimensioneVending, agli ordini del preparatore fisico Mattia Tumedei e dello staff. Ai confermati Gabriele Rossi, Nicolò Ruscelli, Antonio e Lorenzo Brighi, Jacopo Grassi e Matteo Bracci, si aggiungeranno i nuovi Jonas Bracci, Gabriele Fin, Luca Sampieri, Tommaso Galletti, Nicolò Baldisserri e Simone Bocchini, per un gruppo di lavoro che dovrà provare ad alzare l’asticella per raggiungere il punto più alto della storia della giovane società e del basket forlimpopolese.

Il primo impegno in calendario è previsto per domenica 8 settembre, quando al PalaCesenatico i galletti sfideranno la Sg Fortitudo nella prima di cinque amichevoli che serviranno a rodare il gruppo in vista dell’esordio. Un gruppo che riparte da uno zoccolo duro, ma che grazie ai numerosi innesti potrà togliersi grandi soddisfazioni.