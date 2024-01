Basket B interregionale. Italservice Loreto vuole aprire l’anno in bellezza: "Contro Roseto ci stiamo preparando alla grande»

Aprire l’anno con i 2 punti. Questo è l’obiettivo dell’Italservice Loreto Pesaro nella quindicesima giornata di campionato, la prima del 2024. I gialloblu affrontano il Roseto al PalaMegabox nella gara in programma domani, domenica alle 17. Dopo la sosta natalizia, Casoni e compagni, vogliono riprendere il discorso con un successo, come sottolineato dal coach Stefano Foglietti: "Stiamo preparando la partita con il Roseto nel migliore dei modi. Ci siamo rivisti dopo le feste e sin da subito abbiamo analizzato i nostri prossimi avversari".

Adesso il Roseto rappresenta

il presente per l’Italservice, mentre per quanto riguarda il futuro, le ambizioni del coach sono ben chiare: "Mi aspetto di giocare partite importanti che contano tanto anche per la classifica, con la voglia di giocare bene e vincere ogni battaglia". Sempre domani

alle 20 gioca la Baseart Pisaurum contro Pescara, mentre il Bramante alle 18 è a Matelica.

b.t.