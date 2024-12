Basket Dr1 e Dr2. Al Lusa il derby con gli Aviators. L’Academy vince e insegue

Il Lusa Basket Massa Lombarda si aggiudica 71-68 (14-16; 39-28; 54-51) il derby con gli Aviators Lugo e chiude l’andata al primo posto, dovendo ancora recuperare la partita con l’International Imola. Alle sue spalle c’è la Raggisolaris Academy, tornata alla vittoria grazie al successo per 82-75 (24-23; 48-37; 56-57) sul Basket 2005 Cesena. Nel prossimo turno la Raggisolaris Academy giocherà venerdì alle 20.45 in casa con l’Aics Forlì, mentre Massa Lombarda ospiterà domenica alle 18.30 i Tigers Villanova. Turno di riposo di Lugo. Il tabellino di Massa Lombarda: Colombo 12, Spinosa A. 6, Spinosa L., Dalla Malva 2, Caroli 18, Orlando 2, Flan 8, Castelli 4, Fabiani 11, Ciadini 8. All.: Solaroli Il tabellino di Lugo: Rosetti ne, Cortecchia ne, Mazzotti 4, Baroncini L. 10, Fussi 5, Creta 6, Canzonieri 6, Caramella, Belmonte ne, Arosti 16, Ravaioli 23, Pasquali ne. All.: Baroncini F.Il tabellino di Faenza: Garavini 6, Naccari 12, Merendi, Ndiaye 11, Dellachiesa 2, Sirri 9, Ravaioli 10, Gorgati, Naldini 2, Camparevic ne, Lazzari 8, Bendandi 22. All.: Monteventi. Classifica: Massa Lombarda* 16; Raggisolaris Academy 14; Lugo, Riccione, Tiberius Rimini* e Gaetano Scirea Bertinoro** 10, Tigers Villanova e Aics Forlì**8; Basket 2005 Cesena e Castel San Pietro* 6; International Imola* 2. * gare in meno

Dr2 Sorridono Faenza Futura Basket e Compagnia dell’Albero Ravenna. I faentini superano Morciano 70-68 (17-15; 33-37; 46-55) grazie ad un canestro di Fabbri allo scadere, mentre i ravennati vincono 69-61 (19-16; 32-29; 43-44) sul campo della Libertas Forlì. Cade il Basket Club Russi a Cattolica, sconfitto 60-85 (20-24; 31-53; 49-65. Il tabellino di Russi: Barlotti 5, Vespignani 7, Bamba 4, Cervellara 11, Zama 6, Ceccarelli, Pirini, Denti, Bucci 6, Morigi Foschini, Morigi 21. All.: Venturini Il tabellino di Ravenna: Petullà 10, Vistoli 11, Casadei 17, Branchi 6, Licchetta 11, Bomben 2, Barucci 8, Polyeschuk 4, Beghi, Montanari, Chiarini, Mazzini ne. All.: Senni Il tabellino di Faenza: Samori M. 4, Samori L. 6, Guerra 10, Monteventi, Liverani, Silimbani 11, Fabbri 18, Tempesti 18, Morsiani 2, Spiriti 1. All.: Bertozzi Classifica: Bellaria e Tigers Forlì 10; Grifo Imola, Faenza, Sunrise Rimini, Morciano 8; Lions Coriano 6; Libertas Green Forlì, Cattolica e Ravenna 4; Russi 2, San Marino 0.