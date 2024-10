Basket femminile. Lazzaro suona la carica per la Galli: "Empoli squadra esperta, noi senza paura»

Galli pronta per tentare il colpaccio al Palasport di Empoli. "Sappiamo il nostro avversario è una squadra fortissima ed esperta, e sarà una sfida molto dura - spiega Maria Flora Lazzaro - Siamo preparate mentalmente e tatticamente, ed è nostro intento fare il possibile per riscattare la sconfitta dello scorso campionato. Ce la metteremo tutta, anche per dare continuità al successo molto positivo effettuato nella prima giornata di questo campionato, contro la Spezzina. Insomma, cercheremo di dare continuità alla nostra ottima partenza di campionato. Non sarà compito facile, ma siamo pronte per dare filo da torcere al quotato Empoli". Sulla stessa onda anche coach José Ignacio Fernandez Garcia: " Sappiamo che l’Empoli è avversario ostico, bravo e difficile da battere. La Galli è ben preparata. Sarà importante una buona partenza, e formare una difesa molto serrata. Su questo settore abbiamo esaminato ogni aspetto in settimana del match. Perciò, le ragazze sono prontissime. Io credo tanto nella mia squadra, che reputo sempre fra le migliori. Il roster è al completo, e penso forse allo stesso quintetto base che contro La Spezzina non partì tanto bene. Dare fiducia è importante. Deciderò oggi". Il probabile quintetto base della Galli potrebbe comprendere in questa trasferta Stroscio, Rossini, Lazzaro, De Cassan, Cruz. A disposizione del tecnico Garcia, inizialmente in panchina, Rinaldi, Amatori, Conde, Di Fine Sposato, Degiovanni, Mioni. Giorgio Grassi