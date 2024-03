Basket in carrozzina, a Meda la Santo Stefano cerca l’impresa in gara2 della finale scudetto

Oggi, alle 14.15, sul parquet del PalaMeda va in scena gara2 della finale scudetto 2023/24 di basket in carrozzina tra Briantea 84 Cantù e Santo Stefano Kos Group Porto Potenza. Tre giorni fa, al PalaPrincipi, sono stati i brianzoli a imporsi nella prima sfida di finale, vincendo 72-68, al termine di un match sostanzialmente equilibrato, che ha visto le contendenti condurre in alternanza nel punteggio, con i padroni di casa ottimi nel primo quarto, poi incappati in una fase con poca fluidità di gioco e scarsa lucidità, finendo per agevolare il compito di un team avversario di grande caratura tecnica e personalità, trascinato dalla prestazione stellare di Simone De Maggi, autore di 38 punti.

Il fatto di aver perso gara1 non pregiudica, comunque, le possibilità dei portopotentini di riequilibrare i conti: già in semifinale erano riusciti, dopo essere stati battuti nella prima sfida interna, a vincere le successive due gare sul campo dei campioni italiani in carica della Deco Amicacci Giulianova e staccare il pass per la finale. Capitan Bedzeti e compagni hanno le carte in regola per puntare alla rimonta vincendo al PalaMeda, come successo ad inizio febbraio in occasione delle qualificazioni ai quarti di finale di Champions Cup, quando i marchigiani ebbero la meglio sui lombardi 63-55. In casa adriatica nessuno si sente fuori dai giochi, a cominciare da coach Roberto Ceriscioli: "Non ci diamo per vinti. Per conquistare lo scudetto bisogna imporsi in due gare su tre. Non ci demoralizziamo: avremmo potuto fare di più in garauno, certo, ma abbiamo la consapevolezza di potercela giocare a Meda".