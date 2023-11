Basket in carrozzina. La Santo Stefano domina a Montello

Vita facile sul campo del Montello per la Santo Stefano Kos Group che supera i bergamaschi 88-32 (51-17). I lombardi hanno affrontato l’impegno senza tre atleti in America per la disputa dei Giochi Panamericani, gli adriatici, per la stessa ragione, erano privi della Ramos. In campo la differenza dei valori tecnici è stata netta permettendo a coach Ceriscioli di ruotare tutti i giocatori, provando schemi di gioco che torneranno utili da qui in avanti. "È stato – ha detto coach Roberto Ceriscioli – un buon test in vista dei prossimi impegni, specialmente quello di domenica a Giulianova, dove sfideremo la squadra locale per la Supercoppa italiana". Ecco lo score del team marchigiano nel match di Bergamo: Raimondi 11, Buso 8, Veloce 4, De Miranda 22, Bedzeti 12, Barbe, Balsamo 11, Tanghe 8, La Terra 2, Giaretti 10.