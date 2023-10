Basket in carrozzina. La Santo Stefano Kos riceve il Porto Torres

Domani la Santo Stefano Sport Kos Group ospiterà alle 15 Porto Torres nel massimo torneo di basket in carrozzina. I sardi sono reduci dal ko interno con il Montello: i lombardi hanno vinto sul parquet isolano 65-61, piegando gli avversari solo nell’ultimo quarto. Nelle file del Porto Torres ha brillato la stella Piotr Luszynki, trascinatore dei suoi compagni per tutta la partita. Santo Stefano arriva in forma all’appuntamento: i detentori della Coppa Italia e dell’Eurocup 1 sono consapevoli della loro forza ma sanno anche che ogni gara presenta le sue difficoltà e che sarà opportuno tenere alta la guardia anche in questa occasione. Coach Roberto Ceriscioli ha già avvertito i suoi ragazzi che sarà necessario giocare con personalità e determinazione. Ora il team, all’esordio tra le mura amiche nella nuova stagione agonistica, attende la spinta dei sostenitori dalle tribune del PalaPrincipi.