Basket, le giovanili. Under 19, sconfitta dolorosa con San Lazzaro

Sconfitta dolorosa, la terza nelle ultime quattro, per la TeamSystem VL under 19, che in Baia Flaminia cede 60-70 a Bologna San Lazzaro e scivola a -4, e scontro diretto a sfavore, dal sesto posto, l’ultimo valevole per gli spareggi nazionali. Gara equilibrata fino all’intervallo (30-33), al rientro parziale ospite (4-12 nei primi 3’), ma la compagine di Luminati non si scompone, la tripla allo scadere del 3° quarto di Rimondi però è un colpo duro (51-57). L’effetto del buzzer beater si prolunga nell’ultimo parziale: la VL si riprende a 5’30’’ dal gong, ormai sotto di 15 (51-66), rendendo la vittoria una missione impossibile. I migliori Cornis con 18 punti e 9 rimbalzi insieme a Stazi (12+11).

In under 17 ultimi impegni della prima fase: nel girone A la VL è già certa del primo posto (e quindi della sfida, al meglio delle tre, con la Stamura, prima nel girone B, per decretare la prima testa di serie alla fase interregionale), con Porto S.Elpidio seconda e Bramante terzo. Nonostante le posizioni già decise, il Bramante coglie una gran vittoria (63-75) a Porto S.Elpidio, di buon auspicio per le sfide della qualificazione all’Interzona. Crollano invece nel finale i Proca Gators, che al 30’ erano a +8 e cedono al Montegranaro.

Agile vittoria in under 15 per la VL contro Montegranaro (35-95) con 25 punti di Bedini, mentre Loreto vince il derby con MBA (78-73), trovando così la prima vittoria stagionale.

Leonardo Selvatici