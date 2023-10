Basket serie B femminile. Faenza, alle 21 match interno col rampante Castello d’Argile

Big match al PalaBubani per il Faenza Basket Project, atteso alle 21 dalla sfida contro il Peperoncino Castello d’Argile. Le faentine, reduci dall’inaspettato scivolone in casa della BSL San Lazzaro contro cui hanno perso 71-80, non possono permettersi ulteriori passi falsi per continuare la loro marcia verso i primi quattro posti che garantiranno l’accesso alla Poule Promozione. Questa fase si concluderà il 13 gennaio poi le prime quattro classificate dei due gironi regionali si affronteranno in un torneo da 14 gare dove sarà stilata una nuova classifica e al termine le prime due accederanno agli spareggi nazionali. Poule Salvezza per chi si classificherà dal 5° all’8° posto. Il tabellino di Faenza: Edokpaigbe 13, Bornazzini 3, Panzavolta 5, Porcu 4, Manaresi 7, Gori, Ciuffoli C. 14, Bandini 4, Agostinelli, Grande, Bernabè 17, Ciuffoli E. 4. All.: Bassi Le altre partite della quinta giornata: Magika Castel S.Pietro – Finale Emilia; BSL San Lazzaro – Basket Rosa Forlì; Nuova Virtus Cesena – Happy Basket Rimini Classifica: Castel S.Pietro 8; Rimini 6; Castello d’Argile, Faenza, Forlì e Cesena 4; San Lazzaro 2; Finale Emilia 0.