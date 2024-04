Basket serie C. L’Union strapazza Carrara: è festa salvezza

Missione compiuta per la Union Basket targata Sim Tel. I pratesi si impongono contro Cmb Carrara per 93-54 e confermano il primo posto nella poule salvezza, ottenendo anche la permanenza in serie C unica nella prossima stagione. Palestra Toscanini strapiena di bambini, famiglie e appassionati. Partenza col freno a mano tirato per la Union, mentre Carrara realizza con ottime percentuali grazie a Cirilli e Sequani. Corsi, Biagi e Bogani rispondono per i padroni di casa, che chiudono il primo quarto sotto 21-23. Anche nel secondo tempino la Sim Tel subisce le iniziative carrarine; gli ospiti vincono pure questa frazione (14-17), toccando la doppia cifra di vantaggio. Solo a fine quarto Guasti dà la scossa ai pratesi che arrivano alla sosta lunga sul 35-40. Negli spogliatoi coach Paoletti striglia i ragazzi. L’Union al rientro in campo spinge sull’acceleratore senza più voltarsi indietro. Il parziale di 36-6 spezza la partita. Carrara non può più nulla e anche nell’ultimo quarto la Union vola con Lanari Bellandi e ancora Guasti, arrivando al finale bellissimo, dove coach Paoletti a meno di un minuto dalla fine regala la meritatissima passerella ad Agnoloni, che sigilla con un 2 su 2 dalla lunetta la vittoria. Prova di forza della Union che vince la settima partita delle ultime otto giocate. Finale con in campo a festeggiare tutti i ragazzi e lo staff. Il tabellino Union: Municchi 3, Vignozzi, Bellandi 6, Bogani 8, Bonetti 7, Corsi 21, Guasti 11, Lanari 9, Biagi 20, Cavicchi 2, Dionisi 5, Agnoloni 2. All. Paoletti.

L. M.