Beach soccer: il c.t. Del Duca chiama in azzurro Bertacca, Fazzini e Remedi della VBS oltre a Casapieri e Barsotti del Pisa. Cinque viareggini alle qualificazioni Mondiali

Ci sono 5 viareggini (3 del Viareggio Beach Soccer e 2 del Pisa Beach Soccer) tra i convocati del commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio su sabbia Emiliano Del Duca per la fase europea delle qualificazioni ai Mondiali di beach soccer in programma da oggi fino alla prossima domenica 13 ottobre a Cadice, in Spagna. Si tratta del difensore Luca Bertacca (in ripresa dall’infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare gli Europei, conclusi al secondo posto dagli azzurri), dell’esterno mancino Tommaso Fazzini e dell’attaccante Alessandro Remedi della VBS mentre del Pisa ci sono il "super" portiere torrelaghese Leandro Casapieri ed il jolly offensivo Luca Barsotti.

L’Ital-Beach debutterà domani contro la Danimarca alle 16.45 (diretta su Vivo Azzurro), poi rigiocherà lunedì 7 alla stessa ora contro la Repubblica Ceca. La fase finale della competizione si svolgerà alle Seychelles nel prossimo maggio 2025. Partecipano a queste qualificazioni 21 Nazionali che sono state suddivise tramite sorteggio in 6 gironi iniziali (tre triangolari e tre quadrangolari). L’Italia è nel gruppo B con Danimarca e Cechia: passano il primo turno le migliori 16 (le prime, le seconde e le quattro migliori terze) che saranno a loro volta sorteggiate per gli ottavi di finale (gare ad eliminazione diretta). Le vincenti degli ottavi formeranno due quadrangolari: prima e seconda di ciascun raggruppamento di quest’ultimo turno saranno le qualificate al 13° Mondiale della storia.

Concluso il periodo di preparazione al CPO di Tirrenia, questi sono i 14 scelti da Del Duca per la spedizione andalusa: portieri Leandro Casapieri (a destra nella foto), Sebastiano Paterniti, Samuel Martino; giocatori di movimento Ovidio Alla, Alessandro Andriani, Luca Barsotti, Luca Bertacca, Alessandro D’Agostino, Tommaso Fazzini (a sinistra nella foto), Josep Jr. Gentilin, Marco Giordani, Alessandro Remedi, Fabio Sciacca, Emmanuele Zurlo. Rispetto alle finali europee di Alghero recupera Bertacca mentre le due novità sono Barsotti e il 3° portiere Martino.