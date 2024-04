Beach soccer. Il Viareggio conosce le avversarie. Fatti i gironi di Serie A e Under 20

Il Consiglio del Dipartimento Beach Soccer della Figc-Lnd ha ufficializzato la composizione degli organici che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A di beach soccer 2024 e della categoria degli Under 20.

Per quanto riguarda la Poule Scudetto, vertice della competizione nazionale, le nove avversarie del Viareggio saranno Catania FC, Catania BS, Milano, Friuli Venezia Giulia, Icierre Lamezia, Napoli, Pisa (dove sono appena andati a rimpolpare la già folta colonia viareggina i vari Luca Remedi, Carlo Capo e Fabio Pugliese), Roma (dove è andato il portiere viareggino Matteo Costa) e Sambenedettese. Definito poi l’organico della Poule Promozione, destinata alle squadre che mirano a salire di categoria, composta anch’essa da 10 club: Brancaleone, Bologna, Cagliari, Genova, Lazio, Naxos, Chiavari, Sicilia, Terracina e Vastese. Il Dipartimento Beach Soccer annuncerà prossimamente i calendari delle competizioni, inclusi i dettagli delle tappe della Coppa Italia e le date di svolgimento.

Una tappa della stagione sarà anche al “Matteo Valenti“ Beach Stadium al Bagno Flora di Viareggio. Inoltre, sarà annunciata la sede delle fasi finali per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia che vedrà competere le migliori squadre della Poule Scudetto 2024 e la prima classificata della Poule Promozione.

Resi noti, dopo il sorteggio, pure i gironi del campionato U20: nel girone A Cagliari, Catania FC, Città degli Eventi, Ecosistem Lamezia, Lazio e Viareggio; nel girone B Catania BS, Icierre Lamezia, Pisa, Sambenedettese e Vasto. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alla fase finale per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia Under 20, sin qui sempre vinto dal Viareggio. La Coppa Italia U20 si svolgerà invece in un unico concentramento, includendo tutte le squadre partecipanti al campionato: dettagli su programma e calendario gare saranno comunicati a breve.

Intanto il viareggino Lorenzo Rombi (fresco promosso dalla U20 alla prima squadra della VBS) è stato convocato dal c.t. della Nazionale Emiliano Del Duca per le due amichevoli contro la Francia in programma mercoledì 1 e giovedì 2 maggio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, a Pisa. Il difensore non è nuovo alla maglia azzurra: aveva già preso parte al Torneo Internazionale ad ottobre scorso.