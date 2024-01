Beach soccer. ’Vbs pronta a ripetersi’. Parola del presidente

Dopo un 2023 "indimenticabile" per la conquista del doppio scudetto con prima squadra e Under 20 (che si è pure aggiudicata la Coppa Italia U20), la Farmaè Viareggio Beach Soccer guarda alla nuova stagione con il dichiarato intento di ripetersi. "Non possiamo né vogliamo nasconderci – assicura il presidente Massimo Moretti – l’obiettivo è continuare a vincere. Siamo al lavoro già da tempo per costruire l’organico migliore possibile". "Ci lasciamo alle spalle un’annata colma di soddisfazioni... e non solo per i 3 trofei messi in bacheca – spiega il numero uno della società bianconera – abbiamo dato ben 5 giocatori alla Nazionale campione d’Europa, abbiamo organizzato un’edizione stupefacente del memorial “Matteo Valenti”, abbiamo ricevuto il Premio Sport “Città di Viareggio” nel quale siamo stati pure eletti società dell’anno. Questi risultati avvalorano la crescita complessiva del nostro movimento, che deve proseguire col fattivo contributo di tutti coloro che ne fanno parte. Ripetersi è la sfida più stimolante. Tutte le dirette rivali si rinforzeranno per provare a batterci. Noi non saremo da meno. La rosa sarà in larga parte mantenuta ed integrata con innesti di spessore. Ci attende una stagione lunga e impegnativa che ci vedrà pure disputare la Supercoppa italiana contro il Catania".

Stessa linea d’azione per l’Under 20. "Dovremo fare a meno di Cosci e Rombi per raggiunto limite d’età ma saranno sostituiti da altri due ragazzi viareggini, inseriti in una squadra desiderosa di mantenersi al vertice della categoria – illustra ancora Moretti – l’ultimo scudetto, il terzo di fila, i nostri giovani l’hanno ottenuto sulla spiaggia di casa, al Beach Stadium “Matteo Valenti”, che anche nel 2024 ospiterà una tappa di Serie A, prolungando così una tradizione quasi ventennale. E noi siamo felicissimi di questa ulteriore opportunità, resa possibile da un rapporto saldo e virtuoso con la Lega Nazionale Dilettanti, che ringraziamo per la rinnovata fiducia".

Ora il 1° appuntamento 2024 per la VBS è la cena con gli sponsor, in programma venerdì 19 gennaio al Flora Beach Village.