Beach tennis indoor. Gli Smashers tornano in corsa

Si è disputata la 18ª giornata del campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Cade la capolista Over Forever nello scontro al vertice con gli Smashers, secondi della classe e con una gara da recuperare; mentre Over the Top strapazza Mem & Co.

I risultati: Bagno Vela-Bagno Andreucci 3-2, Smashers-Over Forever 3-2, Mem & Co-Over the Top 0-5, H2O-Enterprise rinviata; ha riposato l’Idraulica Cucchi.

La classifica: Over Forever 199; Smashers 184*; Enterprise 174*; Over the Top 152; Bagno Vela 141; Bagno Andreucci 137; Mem & Co 82; Idraulica Cucchi 80*; H2O 18***.

Ogni * una gara in meno.