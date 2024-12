Beach tenniS Uisp-lab84. G.T. Auto, che impresa: Smashers al tappeto

Si è disputata l’8ª giornata del 19° campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Cade la capolista Smashers, sorprendentemente sconfitta di corto muso da G.T. Auto; ne approfitta Chicos, che vince a tavolino contro Enterprise e risale impetuosamente a -8 dalla vetta. Successo pieno, senza troppi affanni, anche per Over the Top contro Mem & Co. I risultati: G.T. Auto-Smashers 3-2, Chicos-Enterprise 5-0, Mem & Co-Over the Top 0-5; ha riposato H20. La classifica: Smashers 87; Chicos 79; G.T. Auto*, Enterprise 49*; Over the Top 41*; Mem & Co 21; H2O 4** (* un asterisco per ogni partita in meno).