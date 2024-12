Pallanuoto A1: un parziale di 0-5 ipoteca la vittoria finale. La De Akker sbatte contro Brescia. La capolista è troppo forte

DE AKKER

9

AN BRESCIA

15

DE AKKER TEAM : Valle, Abramson 2, Rouwenhorst, Bragantini, Milakovic, Lucci 1, Tringali 1, Gallo 2, Condemi, Luongo 3, Cocchi, Urbinati, Pederielli, Martini. All. Mistrangelo.

AN BRESCIA: Baggi-Necchi, Del Basso 2, Guerrato 2, Faraglia 1, Balzarini 1, Gianazza 1, Dolce 4, Giri 2, Alesiani 1, Ferrero 1, Irving, Gitto, Borsarini. All. Bovo.

Arbitri: Navarra e Giacchini.

Note: parziali 1-3, 3-4, 3-5, 2-3.

La De Akker ci prova, tiene bene la vasca, ma alla fine non può nulla contro la corazzata Brescia.

La formazione lombarda passa con pieno merito alla Carmen Longo nell’anticipo della 11esima giornata di serie A1 maschile di pallanuoto, ma lo fa contro una De Akker che non molla e prova a rimanere in scia dei più quotati avversari.

De Akker avanti con Gallo, poi tra primo e secondo parziale arriva un break di 0-5 a favore di Brescia che decide il confronto. La formazione di Federico Mistrangelo ci prova ma non basta per evitare la sconfitta.

Sabato a Roma, nella vasca dell’Onda Forte, si chiude un 2024 splendido per il sodalizio del patron Alberto Vecchi, un anno che ha visto la De Akker confermarsi ad altissimi livelli in Italia, ma far il proprio esordio anche in Europa.

La classifica: Brescia 30, Pro Recco 27, Savona 24, Vis Nova Roma 18, De Akker Bologna 15, Posillipo 12, Palermo e Florentia 11, Quinto e Trieste 10, Ortigia 9, Olympic Roma 5, Catania 3, Onda Forte Roma 1.

Filippo Mazzoni