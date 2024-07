Beach volley. Cecchetelli e Sorcinelli coppia vincente del torneo ai Bagni Alberto e Cesare

E‘ andato al duo fanese composto da Mirko Cecchetelli ed Enrico Sorcinelli la prima edizione del torneo 2×2 maschile di beach volley "Bagni Alberto & Cesare – Te Lo Dirò Beach", di Marotta. Organizzata da Gianluca Urbinati e Marco Gresta in collaborazione con gli stessi titolari delle due spiagge, rispettivamente Michele Bombagioni e Gianluca Donati, la due giorni marottese ha regalato agonismo e divertimento al numeroso pubblico che ha fatto da cornice alle sfide. Ben 24 le coppie in gara, che hanno riscosso anche l’apprezzamento del sempre presente assessore allo sport Raffaele Tinti. In finale Cecchetelli e Sorcinelli hanno avuto la meglio sui padroni di casa Ivan Vitali e Gianluca Volpini, ma quest’ultimo è rimasto stoicamente in campo sino al punto conclusivo nonostante un serio infortunio alla spalla che ha spianato la strada agli avversari. E’ in compenso riuscito ad alzare il meritato trofeo di Mvp dell’intera manifestazione, mentre a Giulio Barbetti è toccato quello di miglior giovane e ad Alex Sorcinelli il premio "Matteo Bertini" per il giocatore più combattivo. Nella finalina per il 3° e 4° posto ha invece conquistato il secondo gradino del podio l’accoppiata fanese Donatello Giovanotti-Luca Pietrelli, vittoriosa sul tandem Marco Coppari-Gianmarco Silvestrini. Hanno sostenuto l’evento col proprio contributo: ovvero Ottica Seri, Nettuno Abbigliamento, Ristornate Prima Secca, Ristorante Boy, Piadineria Bibi, Caraffa Sport & Run, Department Five e Antonio Caraffa.

b. t.