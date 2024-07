Beach volley. Il torneo in spiaggia parla virtussino: che spettacolo Raffa e Pietropoli sottorete

Spettacolo di Beach Volley in Sassonia e all’Arzilla con 113 coppie che hanno dato vita a due tornei targati Csi e organizzati, rispettivamente, dal gruppo Beach Volley Csi e dalla "triade" Beach Volley Addiction, Asd Sportland e Nuova Beachouse. In Sassonia, grazie alla partnership di Bar Adriatico e Green Bar, lo show è andato in scena in notturna e a strappare applausi sono stati i virtussini Valerio Pietropoli e Mattia Raffa che in una finale mozzafiato hanno superato per 2-1 i pesaresi Luca Caliri e Andrea Ferro (21-16, 16-21, 16-14). Podio per Francesco Pimpinelli e Tommaso Giunta. In concomitanza con il torneo Open si è svolto anche l’Amatori vinto da Stefano Spadoni e Federico Vitali su Federio Peconi e Gianmarco Mantini (21-17, 21-18). In questo caso a finire sul gradino più basso del podio sono stati Nicola Longhini ed Enrico Sorcinelli.

Ai Bagni Cafè Arzilla le coppie erano 56. Dopo 144 sfide sotto il sole cocente, a vincere il trofeo Bc Cascioli e a portarsi a casa due biciclette offerte dalla storica azienda fanese, sono stati Giorgio Gradoni e Gianluca Baldelli che nella finale hanno battuto 2-1 Alessio Tallone e Valerio Pietropoli. Terzi i pesaresi Elia Pais e Roberto Conci, vittoriosi su Mattia Tarsi e Nicola Mancini. I tornei Silver e Bronze sono stati vinti rispettivamente da Lorenzo Paoloni-Alessandro Tofoli e Alessandro Franco Davide Magnanelli su Mirko Cecchetelli-Enrico Sorcinelli e Ludovico Mainardi-Nicola Palazzi (Silver) e Alessandro Gregorini-Mattia Fratesi e Giacomo Giovannini-Andrea Spadoni (Bronze).