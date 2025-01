Bergossi sigla il bis a Voghiera. Mangolini prima tra le donne

Nella mattinata di ieri si è svolta la seconda tappa della 49esima edizione del trofeo ‘Otto Comuni’, appuntamento podistico su strada con sei tappe complessive. Il tutto promosso ed organizzato da Uisp. Al via oltre trecento partecipanti che si sono ritrovati in via Bruno Buozzi. In apertura i saluti del sindaco di Voghiera Paolo Lupini: "Siamo felici di aver ospitato per la prima volta una tappa di questo storico appuntamento, è stato bello vedere così tante persone nel nostro Comune". I primi a partite sono state quelle del settore giovanile, rispettivamente primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, e ragazzi e cadetti che hanno percorso i 1500 metri. A chiudere il programma delle gare quella degli adulti femminili e maschili, oltre alla categoria allievi, tutti sulla distanza di 6,30 km. Nel gruppo di testa fin dal primo giro al comando Mattia Bergossi, seguito da Moustafa Kamel e Angelo Marchetta. Una gara che già nel corso del secondo giro ha visto allungare ulteriormente Mattia Bergossi, che ha tagliato il traguardo davanti a tutti. La classifica assoluti finale maschile finale primo, seconda vittoria consecutiva per Bergossi (Atletica Castenaso) 21.04, precedendo Moustafa Kamel (Aquadela Bologna) 21.15 e terzo Angelo Marchetta (Gpd Salcus) 21.23.

Tra le donne vittoria dell’atleta del basso ferrarese Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese) 23.14, che ha preceduto la vincitrice della prima tappa, la rodigina Sara Bragante (RunIt Rovigo) 24.53 e sul gradino più basso del podio Rosanna Albertin (Atletica Corriferrara) 26.11. Il podio allievi maschili vede Francesco Canella (Atletica Bondeno) 10.56, Eugenio Dondi (Atletica Copparo) 11.46 e Maksym Tiunov (Atletica Copparo) 12.00. Allievi femminili con Giorgia Fogli (Running Club Comacchio) 13.15, Roberta Laura Fogli (Running Club Comacchio) 13.49 e Linda Orsatti (Atletica Copparo) 14.59. In archivio la seconda tappa a Voghiera, il calendario del trofeo riprenderà domenica prossima a Mezzogoro. Mario Tosatti