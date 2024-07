Bertoncelli e Borghi campionesse iridate

Due ferraresi, atlete cresciute nel Canoa Club Ferrara, hanno vinto i Campionati del Mondo Junior e Under 23 di Liptovsky Mikulaš, in Slovacchia. Si tratta di Marta Bertoncelli ed Elena Borghi che, insieme ad Elena Micozzi sono state premiate campionesse del mondo per la gara a squadre canadese femminile. A loro si aggiunge un altro riconoscimento “made in Ferrara”, quello di Andrea Nardo di Vigarano Pieve, che conquista l’argento, invece, con il team del kayak junior. "Investire sui giovani è importantissimo, ancor più nello sport. I risultati stanno arrivando e giungono sempre più dagli atleti ferraresi. Ringrazio Elena Borghi, Marta Bertoncelli e Andrea Nardo, le loro famiglie, i loro preparatori e tutto lo staff del Canoa Club Ferrara per i risultati ottenuti. Ferrara si fa conoscere e apprezzare nel mondo anche grazie ai loro importantissimi riconoscimenti", è il plauso del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. "Dare riconoscimento e valore allo sport, a tutti gli sport, è tra gli obiettivi che ci siamo prefissati, garantendo spazi adeguati per far crescere talenti e, più in generale, per formare le nuove generazioni che, attraverso la disciplina sportiva, imparano a conoscere il gioco di squadra e il valore della vittoria", aggiunge l’assessore allo Sport, Francesco Carità.