Atletica. Cadetti in gara a Caorle. Sono otto i gialloblù

Saranno otto gli atleti de La Fratellanza che prenderanno parte questo weekend a Caorle (VE), alle gare a squadre per la categoria Cadetti: gli atleti modenesi infatti, saranno intruppati nella rappresentativa dell’Emilia Romagna, e con i loro risultati contribuiranno al punteggio finale. Si tratta di Emi Accorsi nei 2000 metri piani, Tommaso Bigi nei 300 ostacoli, Edoardo Damiani nell’asta ed Adam El Masslouhi nei 1000 metri piani: a titolo individuale invece, gareggeranno Olivia De Maria negli 80 ostacoli, Antonio Esposito negli 80 piani, quindi Daniel Milo nei 300 ostacoli ed Aymen Fontana nel salto con l’asta. Nello scorso week end invece, si è gareggiato a Piacenza per i titoli regionali della categoria Ragazzi: tra i gialloblù (foto) si sono messi particolarmente in luce i velocisti, a partire da Ilaria Cuoghi, seconda nei 60 ostacoli, e terza nella gara piana, mentre è sesta Caterina Bigi, e quinta nei 1000 metri piani Giulia Iacovaccio. Al maschile quarto posto nei 60 piani per Georgi Markov, mentre è sesto nella marcia Leonardo Puzone che ha concluso i 2000 metri in programma in 13’40"55.