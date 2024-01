Biliardo, al circolo arci il campetto della scorza. Torneo ’Cuore a punto’ stasera la finale

E’ in programma stasera, dalle ore 20.50 in poi, al circolo Arci Il Campetto la finalissima del torneo di biliardo specialità boccette ’Cuore a punto’, manifestazione benefica il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Tive 6.

Ieri sera nello stesso circolo in via Oldoini 21 della Scorza si sono svolte le due combattute semifinali.

Il torneo ha preso il via subito dopo Natale, con le gare eliminatorie nei giorni 27, 28 e 29 dicembre nei circoli affiliati all’Uisp di tutta la provincia. Tutto il ricavato delle iscrizioni del torneo sarà devoluto all’associazione Tive 6 per l’acquisto di apparecchiature alla pediatria dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Chi lo desidera potrà effettuare le donazioni anche al circolo Arci Il Campetto, come sempre in prima linea quando c’è da aiutare il prossimo.