Biliardo, il ’Trofeo Alessandro Simonini’ a Follo. La finale è fra ventenni. Acerbi batte Sposito

Dopo la finale più giovane della biliardistica provinciale, è Alessio Acerbi a conquistare il trofeo ‘Alessandro Simonini’ individuale di boccette, superando il pur bravo Andrea Sposito. "Nell’epilogo, con questi due ragazzi, ha prevalso il nuovo, la speranza, il futuro – dichiara orgoglioso Franco Stuttgard, presidente della Lega Biliardo Uisp della Spezia e della Valdimagra – in due fanno... 42 anni in totale. Nell’aria, dopo la sfida, è rimasto a lungo l’appassionato applauso che tutti gli spettatori hanno attribuito ai due giovani atleti. Lo sconfitto è figlio d’arte, di Marco che è stato un big del biliardo spezzino. Alla fine un abbraccio tra i due finalisti ha suggellato lo spirito che fa, di questo gioco, un’icona del buon vivere nel solco di una sincera amicizia". Nello scenario dell’Arci Follo, la competizione ha visto il lizza ben 162 partecipanti. Sotto la regia dei dirigenti, coordinati dal presidente del sodalizio Massimo Zafuto, la manifestazione ha attirato i migliori giocatori fra Spezia, Sarzana, Massa e Carrara.

Il torneo è iniziato senza esclusioni di colpi (alle biglie) in una girandola di duelli, nei quali i campioni della vecchia generazione hanno lasciato il passo a qualche campioncino neoarrivato. "Tanto per fare qualche nome, abbiamo visto il grande favorito Paolo Coppedè, poi Diego Malaspina, e il campione provinciale Samuel Minardi, cadere sotto il maglio delle forze emergenti". Le batterie ad eliminazione diretta hanno consegnato 20 partecipanti ai gironi finali divisi, dopo sorteggio, in 4 batterie, da cui sono emersi: Massimo Pellistri (Arci Termo) contro Andrea Sposito (Arci Campetto) e Alessio Acerbi (Sarzana) contro Andrea Russo (Jolly Bar). Poi, il gran finale (con la direzione arbitrale di Nicolino Spissu) che ha incoronato Acerbi, di seguito la premiazione (Russo e Pellistri terzi a pari merito) con i rappresentanti del comitato provinciale Uisp, Antonio Curadi e Cristiano Stefanelli, il sindaco di Follo Rita Mazzi, i familiari del compianto Alessandro Simonini e il presidente dell’Arci Follo.

Marco Magi

Nella foto: la premiazione