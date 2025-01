Biliardo, la sesta edizione della kermesse al Circolo Campetto. ’Cuore a punto’, solidarietà sul tavolo verde

"Per merito dei nostri giocatori, il Circolo Campetto è diventato non un luogo da ricercare sulle carte geografiche o sull’elenco dei Comuni d’Italia, ma da trovare in quell’altra geografia, dove si collocano tutti i luoghi immaginari in cui si svolge la favola della bontà e della vita". Commenta così Franco Stuttgard, presidente della Lega Biliardo Uisp della Spezia e della Valdimagra, l’esito della sesta edizione di ‘Cuore a punto’, torneo di biliardo specialità boccette individuale, con beneficenza a favore dell’associazione Tive6, vinto da Diego Malaspina. All’Arci presieduto da Giovanna D’Auria, numerosi giocatori provenienti dai diversi circoli associati.

"Questa competizione – prosegue Stuttgard – ha visto i biliardisti contribuire, insieme ai promotori e gli sponsor (importante il contributo di Coop Liguria), il circolo della Scorza ospitante e la Uisp provinciale, al raggiungimento di un importante obiettivo: dare inizio ad una raccolta fondi che andranno devoluti al reparto Gaslini dell’Ospedale Sant’Andrea, un avvio quantificato in 2.000 euro. Grazie di cuore a tutti".

La manifestazione di biliardo sportivo ha visto la partecipazione di 110 persone che, dopo varie selezioni, hanno portato nella fase finale i quattro magnifici protagonisti. Si sono ritrovati a calcare il palcoscenico della Scorza, Gian Maria Baudi contro Malaspina, entrambi del bar Abs di Sarzana, e Riccardo Torrini del circolo La Pianta contro Sauro Benedetti del Bar Maxim di Castelnuovo Magra. A prevalere Malaspina, che ha dovuto sudare un pochino più del solito contro il compagno di squadra, e Riccardo Torrini, un giovane emergente con grande margine di miglioramento. Di fronte, sul biliardo numero 2, sotto la direzione dell’arbitro Enrico Gardoni.

"A quel punto, davanti un folto pubblico, Malaspina ha mostrato una serie impressionante di tiri, a cui il bravo Torrini ha cercato di reagire, senza però impedire il successo al già super titolato avversario". Dopo i primi quattro, dal quinto al tredicesimo posto: Lorenzo Sommovigo e Francesco Civita (Arci Follo), Fausto Vivoli e Paolo Coppedè (Bar Maxim), Lorenzo Beccari (Arci Riccò), Tiziano Tognetti (Arci Il Campetto), Federico Castagna (Abs Sarzana), Francesco Rovai (Endas Goriziana), Giovanni Amato (Arci Termo). Al termine la premiazione officiata proprio da Stuttgard, insieme al presidente della Tive6 Nicolò Maracci e al presidente della Uisp provinciale Alessandro Sturlese.

"Questo tipo di kermesse – conclude Stuttgard – dà l’esatta misura della sensibilità e dello spirito non solo sportivo, ma soprattutto umano, dei giocatori di biliardo della Uisp spezzina".

Marco Magi