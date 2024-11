Biliardo. Le finali regionali parlano... spezzino

Parla spezzino il Campionato regionale individuale di biliardo specialità boccette. E non solo per il vincitore, ma perché l’intero podio è stato appannaggio della nostra provincia: il primo gradino di Diego Malaspina, il secondo di Alessio Acerbi, il terzo di Nicola Del Corso. Nei giorni scorsi, a Genova, ospitato dal ‘tempio della boccettistica’ genovese, il circolo ‘Nuova Cornegliano’ – sulle cui pedane si sono dati appuntamento i più bei nomi della biliardistica ligure – ben 96 partecipanti, divisi in 12 gironi, hanno dato vita a questa importante manifestazione. Una kermesse considerata da tutti un ottimo trampolino verso le più alte vette di questa disciplina. Dopo due giorni di partite combattute e esaltanti, che hanno deliziato gli affezionati di questo bellissimo gioco, si sono presentati alle finali i seguenti giocatori: dalla Spezia, Diego Malaspina, Massimo Pellistri, Enno Ponzanelli, Nicola Del Corso e Andrea Acerbi; da Genova, Andrea Ottone (proprietario del circolo ospitante), Massimiliano Timossi (campione regionale in carica), Stefano Monaca (campione italiano individuale di 2a categoria).

"Una parterre niente male – dichiara Franco Stuttgard, presidente della Lega Biliardo Uisp della Spezia e della Valdimagra – Vorrei soffermarmi sul reponderante risultato conseguito dai nostri beniamini provinciali, la maggior parte dei quali è uscito da due fucine di campioni: Abs Sarzana e Arci Termo. La finalissima aveva sapore tutto spezzino, fra l’enfant Alessio Acerbi e il grande Diego Malaspina. Ottima anche la prestazione di Nicola Del Corso". Foltissimo il pubblico che ha seguito e apprezzato le fasi più salienti delle varie partite, trasmesse in diretta da TvSei, con conduttore e regista lo spezzino Piero Zavettieri, per tutti ‘Zav’. Classifica finale: 1) Diego Malaspina (Sarzana), 2) Alessio Acerbi (Sarzana), 3) Nicola Del Corso (Termo) e Andrea Ottone (Nuova Cornegliano) 5-8) Massimiliano Timossi e Stefano Monaca (Genova), Enno Ponzanelli (Sarzana) e Massimo Pellistri (Termo).

Marco Magi