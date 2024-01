Biliardo Sportivo all’Arci La Pianta. In 160 in gara al ’Trofeo Vacondio’. La vittoria va a Diego Malaspina

Anche quest’anno l’Arci La Pianta ha voluto onorare la memoria degli amici Marco e Renzo Vacondio, esemplari figure e appassionati di biliardo sportivo. In particolare Marco negli anni, ha ricordato la figura del padre con competizioni di alto livello sia a carattere provinciale e nazionale, prima che il destino decidesse di vederlo giocare con papà. La sala del circolo ha accolto le fasi interlocutorie e le finali della competizione, dove si sono confrontati i vincitori provenienti dalle qualificazioni delle rispettive batterie. "La Spezia sportiva biliardistica ha risposto alla grande: tutti hanno voluto partecipare a questa manifestazione – dichiara Franco Stuttgard, presidente della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra – I più bei nomi della boccettistica spezzina erano allineati in una lunga e immaginaria base di partenza. In 160 alla partenza, con vittoria di Diego Malaspina". Il giocatore dell’Abs Sarzana è sempre presente nelle fasi finali di ogni competizione. "Si distingue per la sua concentrazione e la sua bravura di gioco, che uniti alle doti tecniche, lo collocano meritatamente fra i primi, anche a livello nazionale". Dietro di lui, un compagno di squadra del team sarzanese, Salvatore Migliore.

"Dopo un periodo di allontanamento, è ritornato a giocare e in questo meraviglioso palcoscenico mettendo in mostra le migliori doti. Per poco non ha centrato la vittoria finale, che avrebbe dato ‘vanto’ alla sua generosità e dedizione al biliardo". Sul terzo gradino del podio, Samuel Minardi del Termo e Paolo Coppedè del Maxim di Molicciara. Il primo è campione provinciale individuale in carica, primo nella Staffetta a Squadre con scudetto di prima categoria sempre conquistato nella passata edizione. "Giocatore esemplare corretto, molto capace sia nell’accosto e nella bocciata,insomma una bella spina al fianco ai giocatori più validi della nostra provincia". Il secondo appartiene alla vecchia guarda. "Un giocatore di razza, intelligente nella scelta del gioco" conclude Stuttgard. La premiazione è stata officiata da Stuttgard alla presenza del presidente del circolo La Pianta, Andrea Bucci.

Marco Magi