Bivio salvezza per Life365.eu contro Volley Eagles Vergati al PalaLissaro

Niente scherzi, la posta in palio è altissima. Bivio salvezza da brividi per la Life365.eu, opposta oggi (ore 18) al Volley Eagles Vergati nella cornice del ‘PalaLissaro’ di Mestrino (provincia di Padova). Incagliate in fondo alla classifica a quota 6 – in coabitazione con Castelbellino e Teramo –, le due compagini non possono permettersi di fallire uno scontro diretto in cui, va da sé, i punti valgono doppio.

Rinfrancate dalla vittoria balsamica (3-1) còlta al Ginnasio sportivo a spese della Futura Teramo – valsa l’interruzione di una striscia negativa lunga 5 turni –, Gregori e compagne adesso vogliono assaporare il gusto lungo di un colpo corsaro. Sì, perché lontano da casa propria hanno conosciuto finora solamente sconfitte.

Volano a bassa quota, come detto, anche le aquilotte venete, reduci dal ko di corto muso (3-2) nel derby patavino con la Banca Annia Aduna e a digiuno di vittorie dal sacco di Castelbellino (0-3) del 2 novembre, unico loro acuto in campionato. Guidate in regia da Anna Green, scesa da Costa Volpino (A2) e figlia d’arte – la madre è una delle gemelle Casarin che giocarono in serie A in quel di Treviso, mentre il padre Craig è l’ex rugbista degli All Blacks e della Benetton –, le ragazze di coach Siviero proveranno, dunque, a esorcizzare la ‘casa stregata’.