Bleu Line ancora carica. Un bel punto con Garlasco

La Bleu Line vince due battaglie, ma perde la guerra. Al Ginnasio sportivo fa festa Garlasco, che ha dovuto penare non poco per avere ragione di Gregori e compagne: 25-23, 14-25, 28-26, 12-25, 13-15. Forlì ha ricevuto meglio (62% di positive) e pareggiato il confronto in battuta, ma ha attaccato con un modesto 30%, malgrado una super Giacomel (21 punti), ed è stata surclassata a muro (5 a 12). Bleu Line subito a manetta: 5-1. Simoncelli infila due ace e manda in orbita Forlì: 11-4. Le pinguine si aggrappano a Favaretto, ma pagano caro gli errori in battuta e le incertezze difensive. Massimo vantaggio Bleu Line: 18-10. Garlasco rosicchia, Forlì resiste (24-19) con una morbida palombella di Giacomel. Colpo di coda delle pavesi che risalgono a un’incollatura, salvo capitolare sul più bello.

Senza storia il secondo parziale, dominato dalle pinguine. Che si staccano: 2-4 e 5-10, con un attacco ‘tattico nucleare’ di Ravarini. La Bleu Line perde lucidità (e terreno), Garlasco ne approfitta: se la svigna con una diagonale furiosa di Baggi (9-16), passa di pipe (12-21) e chiude. Ai limiti dello sfinimento il terzo set. Le Garlactigirls alzano un muraglione, Favaretto imbuca la palla del postino e Ravarini piazza un ace nella zona di conflitto: 3-8. Forlì accorcia, ma non è un fuoco; Garlasco gioca di manicure e sale: 6-11. La Bleu Line non ci sta: sgretola lo svantaggio, acchiappa l’attacco di Gallina e pareggia, a 17. Qui inizia un botta e risposta fino ai vantaggi, che premiano le padrone di casa: 28-26.

Quarto atto speculare al secondo: una sola squadra in campo, e non è la Bleu Line. Gas a martello per Garlasco: 0-4, poi 7-11. Forlì s’inabissa: 11-19. Dai 9 metri Favaretto prende di mira Gregori e fa sfracelli. Il divario assume proporzioni oceaniche (12-24) e ogni discorso è rinviato al tie-break.

Avvio shock della Bleu Line, subito costretta a rincorrere: 0-4. Forlì trova la forza di impattare (7-7), ma nel momento cruciale incassa un controbreak devastante. Gallina silura Giacomel (9-12) e dà l’abbrivio al blitz pavese.

Bleu Line: Bernardeschi 6, Sgarzi, Gregori (L), Bruno 5, Cavalli, Giacomel 21, Esposto ne, Pulliero 3, Comastri 1, Balducci 1, Gatta 15, Bellavista, Simoncelli 16. All.: Marone.