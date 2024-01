Bocce. A Massi e Simoncelli il trofeo "Isea»

Alla Bocciofia Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro, presieduta da Tonino Tonelli, quarta edizione del Trofeo Isea, gara nazionale per coppie uomo-donna. Agli ordini del direttore di gara Eros Serafini, 38 formazioni. Il regolamento prevedeva alcune condizioni nella composizione della coppia in maniera tale che un atleta di categoria A potesse giocare insieme soltanto a uno di categoria C o D e non a uno di categorie A o B. Il successo è andato a una coppia di casa visto che a vincere sono stati Marco Massi-Fedora Simoncelli (Metaurense) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-4 su Luca Miconi-Francesca Cannella(XXIV Maggio Macerata). Terzo posto per i toscani Michele Mazzoni-Giulia Pierozzi (Cortona), battuti in semifinale 12-5 da Massi-Simoncelli (foto). Quarto posto per un’altra coppia padrona di casa della Metaurense, quella composta da Lucio Cercolani e Barbara Mattioni, che in semifinale hanno ceduto 12-2 a Miconi-Cannella.

l.d.