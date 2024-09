Bocce. Campionati nazionali universitari, due forlivesi d’oro a Civitanova

Prosegue nel migliore dei modi la stagione della Bocciofila di Forlì, che è stata protagonista dal 10 al 14 settembre alla 34ª edizione dei Campionati nazionali Universitari di bocce disputati a Civitanova Marche. La selezione dell’Università di Bologna, rappresentata dai due atleti della squadra forlivese Antonio Bernucci e Luca Ragazzi, ha vinto praticamente tutte le gare in programma.

In particolare, Bernucci è stato il vincitore assoluto del torneo, battendo lo stesso compagno di squadra Ragazzi nell’individuale della gara tra tesserati. Nel gioco a coppie invece, i due forlivesi hanno sconfitto con il sonoro punteggio di 10-0 il Politecnico delle Marche.

L’importante risultato dei due portacolori della Bocciofila di Forlì è arrivato dopo aver dominato in estate gli appuntamenti del torneo dell’Alta Romagna: nel nono trofeo ’Città di Modigliana’, sempre Antonio Bernucci ha superato gli avversari biancazzurri modiglianesi, raggiungendo un traguardo che nessuno aveva mai conquistato in passato in questo torneo. Infine, nel precedente Trofeo dell’Amicizia, gara promozionale a coppia organizzata dai biancorossi, la coppia Bernucci-Garvasoni avva prevalso sui compagni di società Micco-Gravini, quest’ultimo uno dei più forti bocciatori forlivesi di sempre.

s. t.